Espírito Santo lidera confiança do comércio no Sudeste em dezembro

O comércio do Espírito Santo encerrou 2025 em um cenário de maior confiança. Em dezembro, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) avançou 3,4% e colocou o estado na liderança do Sudeste.

Com esse resultado, o indicador subiu de 108,6 para 112,3 pontos. Além disso, o índice permaneceu acima da zona de satisfação, fixada em 100 pontos, pelo sétimo mês consecutivo. O avanço também marcou o terceiro mês seguido de crescimento.

Os dados fazem parte do levantamento do Connect Fecomércio-ES, com informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Desempenho supera média nacional

Enquanto o Espírito Santo registrou crescimento expressivo, o avanço nacional foi mais moderado. Em dezembro, o Icec do Brasil subiu 1,3% e atingiu 105,7 pontos.

No comparativo regional, Minas Gerais alcançou 101 pontos, São Paulo chegou a 103,8 e o Rio de Janeiro marcou 101,3 pontos. Dessa forma, com 112,3 pontos, o Espírito Santo liderou o Sudeste e ficou bem acima da média nacional.

Fim de ano impulsiona confiança

O coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, explicou que o resultado reflete fatores típicos do período. Segundo ele, o aumento do fluxo de consumidores, as datas comemorativas e as ações promocionais fortalecem a confiança do empresário.

Além disso, esse ambiente favorece decisões menos defensivas e melhora as expectativas para o curto prazo, sobretudo no encerramento do ano.

Condições atuais ainda indicam cautela

Entre os componentes do Icec, o subíndice de Condições Atuais avançou 3% em dezembro e chegou a 86,2 pontos. A percepção sobre a economia cresceu 3,5% no mês.

Contudo, André Spalenza ponderou que, apesar do avanço pontual, o empresário ainda demonstra cautela. O cenário de juros elevados segue influenciando a leitura ao longo do ano.

A avaliação do setor também evoluiu, com alta de 3,2% no mês e crescimento de 1,2% na comparação anual. Já a percepção sobre a própria empresa atingiu 103,5 pontos, sinalizando recuperação gradual das operações.

Expectativas para 2026 ganham força

O maior avanço ocorreu no subíndice de Expectativas Futuras. Em dezembro, o indicador cresceu 7,3% e chegou a 136,7 pontos.

Nesse recorte, a percepção sobre a economia nos próximos meses subiu 11,9%. Além disso, a confiança no desempenho do setor avançou 6%, indicando um cenário mais positivo para o início de 2026.

Segundo o coordenador do Observatório do Comércio, os empresários passaram a enxergar o próximo ano com mais otimismo, apoiados na melhora recente da demanda.

Intenção de contratar segue em destaque

A Intenção de Investimentos manteve estabilidade em dezembro, com 114,1 pontos, permanecendo acima da zona de satisfação. Ainda assim, o principal destaque foi a intenção de contratação de funcionários.

O indicador cresceu 1,1% no mês e alcançou 142,8 pontos. De acordo com Spalenza, esse movimento reflete a necessidade de sustentar o nível de atividade observado no fim do ano.

Bens duráveis lideram crescimento

Por tipo de produto comercializado, todos os segmentos permaneceram acima do nível de satisfação. O maior crescimento ocorreu no segmento de bens duráveis, como eletrodomésticos, eletrônicos, móveis e veículos.

Esse grupo avançou 6,2% no mês e 1,2% na comparação anual, sinalizando retomada gradual do consumo de itens de maior valor agregado. Já os bens semiduráveis e não duráveis também apresentaram resultados positivos, impulsionados pela sazonalidade de fim de ano.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, está disponível no site portaldocomercio-es.com.br.