Espírito Santo terá "Semana do Empreendedorismo Feminino"

Com o intuito de valorizar as mulheres empreendedoras e incentivar o desenvolvimento de suas atividades no estado, o Espírito Santo passa a contar com a Semana Estadual do Empreendedorismo Feminino. Conforme a Lei 12.727, de autoria da deputada Iriny Lopes (PT), a semana acontecerá anualmente, com início em 19 novembro.

A data escolhida remete ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino (19 de novembro), instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2014.

Leia também: Parceria destina R$ 3,3 milhões para projeto de empreendedorismo feminino

A deputada ressalta a necessidade de refletir sobre os desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras, além de incentivar o crescimento delas.

A nova semana entra no anexo da Lei 11.212/2020. O texto consolida toda a legislação estadual em vigor referente às semanas e aos dias/correlatos estaduais comemorativos de relevantes datas. Informações da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.