Ex-prefeito de Ibitirama tem direitos políticos suspensos após ação do MPES

A Justiça condenou o ex-prefeito de Ibitirama, na Região do Caparaó capixaba, Paulo Lemos Barbosa, por improbidade administrativa, em decisão que atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) em 2022. A decisão foi assinada no dia 11 de novembro e publicada nesta segunda-feira (12).

Como resultado da condenação, Paulo Lemos Barbosa teve os direitos políticos suspensos por cinco anos e foi condenado ao pagamento de multa civil no valor de R$ 24.149,10. A sentença também alcança a ex-procuradora-geral do município, Marina Soares Costa. Ainda cabe recurso ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).