Farmácia Básica de Marataízes amplia distribuição de medicamentos

A distribuição de medicamentos em Marataízes apresentou avanço significativo na Farmácia Básica do município. Nesta quarta-feira, 7 de janeiro, a secretária municipal de Saúde, Sandra Lupim, visitou a unidade com servidoras da pasta. A equipe apresentou o funcionamento do serviço à população.

Atualmente, a Farmácia Básica oferece mais de 230 medicamentos gratuitos. Desse total, cerca de 90 não possuem fornecimento obrigatório pelo Ministério da Saúde. Dessa forma, o município amplia o acesso e vai além da lista nacional de remédios.

Segundo a secretária Sandra Lupim, a unidade alcança 93% de eficiência na distribuição de medicamentos. No entanto, a Prefeitura mantém esforços constantes para universalizar o atendimento. O objetivo é atingir 100% de cobertura no fornecimento.

A secretária afirmou que a gestão prioriza eficiência e qualidade na saúde pública. Assim, o município busca atender moradores e turistas que visitam a cidade. A Farmácia Básica funciona no térreo do Edifício Itamaraty. O acesso ocorre pela lateral, na Avenida Rubens Rangel.