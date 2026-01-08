Cidades

Farmácia Básica de Marataízes amplia distribuição de medicamentos

Unidade alcança 93% de eficiência e Prefeitura trabalha para atingir distribuição total.

Foto: Divulgação/PMM

A distribuição de medicamentos em Marataízes apresentou avanço significativo na Farmácia Básica do município. Nesta quarta-feira, 7 de janeiro, a secretária municipal de Saúde, Sandra Lupim, visitou a unidade com servidoras da pasta. A equipe apresentou o funcionamento do serviço à população.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Atualmente, a Farmácia Básica oferece mais de 230 medicamentos gratuitos. Desse total, cerca de 90 não possuem fornecimento obrigatório pelo Ministério da Saúde. Dessa forma, o município amplia o acesso e vai além da lista nacional de remédios.

Segundo a secretária Sandra Lupim, a unidade alcança 93% de eficiência na distribuição de medicamentos. No entanto, a Prefeitura mantém esforços constantes para universalizar o atendimento. O objetivo é atingir 100% de cobertura no fornecimento.

A secretária afirmou que a gestão prioriza eficiência e qualidade na saúde pública. Assim, o município busca atender moradores e turistas que visitam a cidade. A Farmácia Básica funciona no térreo do Edifício Itamaraty. O acesso ocorre pela lateral, na Avenida Rubens Rangel.

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

FarmáciasMarataízesRemédios

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por