Farmácias de plantão garantem atendimento no feriado de 1º de janeiro em Cachoeiro

Unidades no Centro e bairros funcionam em regime especial para atender a população no primeiro dia de 2026

Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, organizou o esquema de farmácias de plantão em Cachoeiro de Itapemirim para esta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026. Assim, a população mantém acesso a medicamentos e atendimento básico durante o feriado.

Além disso, o cronograma contempla unidades no Centro, Guandu e em diferentes bairros, garantindo cobertura em diversas regiões da cidade. Contudo, os horários variam conforme a localização da farmácia.

Unidades de plantão no feriado

Nesta quinta-feira (1º), funcionam como farmácias de plantão:

  • Drogaria Brito
    Rua Bernardo Horta, 274 – Guandu (em frente ao Supermercado Casagrande)
  • Usimed
    Praça Gilberto Machado, 11 – bairro Gilberto Machado (próximo à Unimed)
  • Drogaria Líder
    Rua Bolívar de Abreu, 09 – Abelardo Machado (Ilha da Luz)
  • Drogaria Jardim Itapemirim
    Rua João Antônio Vasques, 71 – Jardim Itapemirim (próximo ao CAIC)
  • Farmavocê
    Rua Manoel Pereira da Silva, 7 – Marbrasa (em frente ao Supermercado Multishow)

Horários de funcionamento

Enquanto as farmácias do Centro e Guandu funcionam obrigatoriamente das 7h às 22h, as unidades de outros bairros operam das 7h às 19h, podendo estender o atendimento até as 22h, de forma facultativa.

Orientação à população

Por fim, a Vigilância Sanitária orienta que a população verifique previamente o horário da unidade mais próxima antes de sair de casa. Além disso, sugestões ou reclamações podem ser encaminhadas aos canais oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.

