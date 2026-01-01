Calor predomina no ES no primeiro dia de 2026; veja a previsão por região

O Espírito Santo inicia 2026 com tempo firme e temperaturas elevadas. Nesta quinta-feira (1º), o ar seco associado a um sistema de alta pressão mantém o céu aberto até o fim da manhã em todo o estado.

No entanto, ao longo da tarde, áreas de instabilidade ganham força. De acordo com o Incaper, trovoadas isoladas podem ocorrer nas regiões Sul e Serrana, especialmente em áreas afastadas do litoral.

Enquanto isso, não há previsão de chuva para as demais regiões, incluindo a Grande Vitória. Além disso, os ventos sopram fracos a moderados no litoral, com rajadas mais intensas no Sul e na Região Metropolitana.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o tempo segue estável. O céu apresenta poucas nuvens e não há previsão de chuva ao longo do dia.

Além disso, o vento sopra fraco a moderado, com rajadas ocasionais. A temperatura varia entre 21 °C e 37 °C. Em Vitória, os termômetros ficam entre 23 °C e 36 °C.

Região Sul

Na Região Sul, o tempo permanece aberto até o fim da manhã. Contudo, à tarde, trovoadas isoladas podem atingir áreas afastadas do litoral.

Nas demais localidades, o tempo segue seco. As temperaturas permanecem elevadas, com máximas de até 41 °C nas áreas menos elevadas e 36 °C nas áreas altas.

Região Serrana

Na Região Serrana, o céu apresenta poucas nuvens durante a manhã. Entretanto, no período da tarde, instabilidades provocam trovoadas isoladas próximas à divisa com Minas Gerais.

Ainda assim, nas demais áreas, não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 17 °C e 37 °C, conforme a altitude.

Região Norte

Na Região Norte, o tempo segue firme durante todo o dia. O céu apresenta poucas nuvens e não há previsão de chuva.

As temperaturas continuam elevadas, com mínima de 22 °C e máxima de 37 °C.

Na Região Noroeste

Já na Região Noroeste, o sol predomina e o tempo permanece seco. Não há previsão de instabilidades.

As temperaturas chegam a 38 °C nas áreas menos elevadas. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 20 °C e 35 °C.

Região Nordeste

Por fim, na Região Nordeste, o dia será de céu com poucas nuvens. Assim, não há previsão de chuva.

O vento sopra fraco a moderado, e as temperaturas oscilam entre 23 °C e 37 °C.