PRF apreende tirzepatida e anabolizantes no Espírito Santo

A PRF apreendeu medicamentos controlados e anabolizantes na BR 101 durante uma fiscalização realizada na noite desta terça-feira (27), no km 244, no município da Serra, na Grande Vitória.

Durante a ação de rotina, a equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou uma motocicleta que trafegava pelo trecho. Em seguida, os agentes iniciaram a verificação do veículo e do condutor.

No interior de uma mochila transportada pelo motociclista, os policiais localizaram diversos medicamentos de uso controlado e substâncias anabolizantes. Entre os itens apreendidos estavam frascos de tirzepatida, drostanolona, stanozolol e retatrutida.

Questionado, o condutor informou que adquiriu os produtos no município de João Neiva e que pretendia levá-los para a região da Grande Vitória. Contudo, ele não apresentou receitas médicas nem notas fiscais que comprovassem a origem regular do material.