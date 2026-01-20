Força Tática prende dois suspeitos por tráfico em Alegre

O tráfico de drogas em Alegre levou à prisão de dois homens na tarde desta segunda-feira (19). Policiais da Força Tática do 3º Batalhão realizaram a ação no bairro Guararema.

Durante patrulhamento, os militares abordaram um veículo que tentou fugir ao perceber a presença policial. Em seguida, a equipe conseguiu interceptar o carro e realizar a abordagem.

No interior do veículo, os policiais encontraram entorpecentes. Logo depois, um dos suspeitos informou que mantinha mais drogas em uma residência próxima ao local da abordagem.

Na sequência, a Força Tática realizou buscas e apreendeu meio tablete de maconha e dois pedaços grandes da droga, que totalizaram 836,19 gramas.

Além disso, os militares apreenderam duas porções grandes de haxixe, uma porção menor, 12 unidades de cocaína, balança de precisão, celulares e material para embalo.

Os suspeitos, de 31 e 19 anos, receberam voz de prisão ainda no local. Posteriormente, a equipe encaminhou ambos à 6ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Alegre.

Por fim, os policiais removeram o veículo utilizado na ação ao pátio credenciado do Detran. A Polícia Civil dará continuidade às investigações sobre o tráfico de drogas em Alegre.