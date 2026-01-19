Suspeita de assassinato de pedreiro é presa em Piúma

O assassinato de Odair José Porto teve novo desdobramento na noite deste domingo (18). A Polícia Militar prendeu uma mulher de 20 anos no bairro Lago Azul, em Piúma, no mesmo município onde ocorreu o crime.

As investigações apontam que a mulher participou diretamente da morte do pedreiro, de 48 anos, assassinado em setembro de 2025. Além disso, a polícia prendeu outra mulher cerca de um mês após o homicídio.

A Polícia Civil investiga dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato de Odair José Porto, que seguem foragidos. As equipes realizam diligências para localizar os investigados.

No dia do crime, Odair recebeu uma ligação cerca de duas horas antes de morrer. Em seguida, avisou familiares que sairia para resolver um problema, mas não retornou.

Criminosos mataram o pedreiro a tiros em uma área conhecida como Buraco Quente, no bairro Niterói. Até agora, a Polícia Civil não esclareceu a motivação do homicídio.

A Polícia Civil mantém as investigações sobre o assassinato de Odair José Porto. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181.