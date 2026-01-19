Frente fria avança e muda o tempo no Espírito Santo nesta segunda-feira (19)

A previsão do tempo desta segunda-feira (19) indica tempo firme em todo o Espírito Santo até o fim da manhã. No entanto, a aproximação de uma frente fria altera o cenário ao longo do dia. A partir da tarde, áreas de instabilidade avançam pelo estado e provocam pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

De acordo com o Incaper, as regiões Sul, Serrana e parte da Região Noroeste podem ser atingidas por instabilidade. Em seguida, durante a noite, as trovoadas avançam para o litoral sul e alcançam a Grande Vitória. Enquanto isso, as temperaturas sobem levemente, e o vento sopra fraco a moderado no litoral, com rajadas ocasionais em alguns trechos.

Confira a previsão por região

Grande Vitória

Pela manhã, o tempo permanece com poucas nuvens. Contudo, à noite, a chuva retorna em forma de pancadas com trovoadas. O vento sopra fraco a moderado, com possíveis rajadas. Temperaturas entre 21 °C e 34 °C. Em Vitória, os termômetros variam de 22 °C a 33 °C.

Região Sul

O dia começa com poucas nuvens. Entretanto, a partir da tarde, pancadas de chuva e trovoadas ganham força. O vento segue fraco a moderado, com rajadas ocasionais. Áreas menos elevadas: mínima de 19 °C e máxima de 34 °C. Áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana

Durante a manhã, o céu apresenta poucas nuvens. Logo depois, a instabilidade aumenta, trazendo chuva e trovoadas à tarde. Áreas menos elevadas: mínima de 16 °C e máxima de 33 °C. Áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 31 °C.

Região Norte

O tempo segue estável ao longo do dia. Não há previsão de chuva. Temperaturas variam entre 21 °C e 34 °C.

Região Noroeste

A partir da tarde, pancadas de chuva com trovoadas atingem parte da região. Áreas menos elevadas: mínima de 22 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros ficam entre 21 °C e 32 °C.

Na Região Nordeste

O dia permanece com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Dessa forma, o vento sopra fraco a moderado.

Temperaturas entre 21 °C e 33 °C.