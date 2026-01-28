Governo do Estado autoriza edital para obras em rodovia no Caparaó

O Governo do Espírito Santo autorizou, nesta quarta-feira (28), a abertura do edital de licitação para a pavimentação de 23,7 quilômetros da rodovia ES-379, no trecho que liga o município de Muniz Freire à divisa com Iúna. A medida foi anunciada durante evento realizado no Parque de Exposições de Muniz Freire e integra o pacote de investimentos do Estado voltado à melhoria da infraestrutura viária no Caparaó capixaba.

O edital será conduzido pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e prevê investimento estimado em R$ 386,7 milhões. A concorrência será realizada na modalidade eletrônica, com julgamento por técnica e preço, e a abertura das propostas está marcada para março deste ano. O prazo de execução da obra é de 48 meses.

De acordo com o governo estadual, a pavimentação da ES-379 tem como principal objetivo melhorar o escoamento da produção agrícola e fortalecer o turismo regional, ao garantir mais segurança e fluidez no deslocamento entre os municípios. O projeto contempla ainda a implantação de calçadas para pedestres em áreas comunitárias e a execução de obras de contenção de encostas ao longo do trecho.

Ordens de serviço

Durante a solenidade, também foram assinadas ordens de serviço para outras intervenções no município. Entre elas, a construção de um campo de futebol na comunidade de Assunção, a reforma e ampliação de uma unidade de saúde e a revitalização da Rua Lino Ribeiro Soares, que receberá obras de drenagem, pavimentação e urbanização na sede de Muniz Freire.

O pacote inclui ainda o repasse de recursos para a reforma e ampliação da Escola Santa Joana, localizada na comunidade de Assunção, no distrito de Alto Norte, além das obras de reforma e ampliação do Estádio José Ibrahim Nicolau. As ações envolvem a Secretaria de Estado de Governo (SEG), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o DER-ES e a Prefeitura de Muniz Freire.

O ato foi formalizado com a assinatura do governador Renato Casagrande e do prefeito de Muniz Freire, Tito Silva, que destacaram a pavimentação da ES-379 como a obra mais aguardada pela população local.