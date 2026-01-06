Grupo Fardim Express abre vagas para motoristas agregados no Sul do ES

O Grupo Fardim Express abriu vagas para motoristas agregados no Espírito Santo, com foco em Cachoeiro de Itapemirim e municípios do interior.

A empresa busca profissionais interessados em atuar no transporte de cargas, ampliando sua operação logística na região Sul capixaba.

Além disso, a iniciativa fortalece o setor de transportes no estado e cria novas oportunidades de renda para motoristas autônomos. Os interessados devem entrar em contato diretamente com a empresa para obter informações sobre requisitos e condições de contratação.