Iconha: prefeitura abre processo seletivo para área de assistência social

A Prefeitura Municipal de Iconha abriu inscrições para o processo seletivo simplificado, destinado à contratação temporária de profissionais para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Semades).

As inscrições presenciais começam nesta segunda-feira (5) e seguem até sexta-feira (9), no horário das 7h às 13h, na Rua Virgílio Silva, nº 471, Centro, sede da secretaria. Os interessados devem comparecer ao local dentro do prazo estabelecido e apresentar a documentação exigida no edital.

O processo seletivo contempla vagas para os cargos de Assistente Social, Motorista e Psicólogo, todos em regime de designação temporária. A contratação será realizada com base nas Leis Municipais nº 1.183/2021 e nº 720/2013, além de outras normas correlatas que regulamentam esse tipo de vínculo no município.

De acordo com a Prefeitura, todas as regras, critérios de seleção, requisitos para cada função e demais orientações estão detalhadas no edital, que pode ser consultado no site oficial da Prefeitura de Iconha. A administração municipal reforça a importância de que os candidatos leiam atentamente o documento antes de efetuar a inscrição.