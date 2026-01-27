Marataízes divulga programação especial para o fim de semana
Programação começa na sexta-feira e inclui inaugurações, eventos esportivos e show religioso
Marataízes recebe, a partir desta sexta-feira (30), uma programação diversificada com ações institucionais, esportivas, culturais e religiosas. As atividades seguem até a noite de sábado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A agenda marca momentos importantes para o município, com inaugurações, eventos esportivos e atrações culturais que movimentam diferentes pontos da cidade.
Leia também: Marataízes reúne gestores e define estratégias para o ano letivo de 2026
Sexta-feira – a partir das 18h30
- Assinatura da Ordem de Serviço do CAT – Centro de Atendimento ao Turista – Centro
- Assinatura da Ordem de Serviço no bairro Esplanada – Segundo píer, próximo ao Presídios Lanches
Sábado
- 6h30 – Concentração para a Caminhada das Falésias – Bar Pier 2 – Praia Central
- 7h00 – Saída do transporte
- 8h12 – Início da caminhada a partir dos Cações
- 8h00 – Beach Soccer – Praia Central
- 8h00 – Projeto Praia Acessível – Praia Central
- 16h00 – Trio elétrico na Orla da Barra
(retorno da atividade após quase 20 anos)
- 22h30 – Show com Rosa de Saron – Praça do Palácio das Águias
- Programação em comemoração aos 137 anos da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes