Marataízes divulga programação especial para o fim de semana

Marataízes recebe, a partir desta sexta-feira (30), uma programação diversificada com ações institucionais, esportivas, culturais e religiosas. As atividades seguem até a noite de sábado.

A agenda marca momentos importantes para o município, com inaugurações, eventos esportivos e atrações culturais que movimentam diferentes pontos da cidade.

Sexta-feira – a partir das 18h30

Assinatura da Ordem de Serviço do CAT – Centro de Atendimento ao Turista – Centro

Assinatura da Ordem de Serviço no bairro Esplanada – Segundo píer, próximo ao Presídios Lanches

Sábado