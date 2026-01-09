Guaçuí: prestação de contas destaca mais de R$ 3,6 milhões em recursos garantidos

O vereador Valmir Santiago apresentou a prestação de contas referente ao ano de 2025, destacando a captação de mais de R$ 3,6 milhões em recursos destinados ao município de Guaçuí. Os valores foram direcionados a investimentos em áreas estratégicas e ao fortalecimento de instituições locais, com foco na melhoria da qualidade de vida da população e no desenvolvimento da cidade.

Segundo o vereador, parte significativa desses recursos foi viabilizada por meio de parcerias com deputados estaduais e federais. Em 2025, Guaçuí recebeu R$ 1.100.634,30 em emendas parlamentares, resultado da articulação junto ao deputado federal Helder Salomão (PT), ao ex-deputado estadual Theodorico Ferraço (Progressistas) e à ex-deputada Norma Ayub.

Além dos investimentos diretos no município, Valmir Santiago ressaltou a destinação de recursos para instituições que desempenham papel social relevante em Guaçuí. Entre as beneficiadas estão a Santa Casa de Misericórdia, o Lar dos Idosos, a Apae e a Casa do Caminho. Os repasses foram realizados por meio de emendas de senadores, deputados federais, deputados estaduais, além de recursos provenientes do Governo do Estado e de emendas municipais aprovadas pela Câmara de Vereadores de Guaçuí.

Durante o balanço, o vereador reforçou a importância das emendas impositivas municipais como instrumento para apoiar entidades locais. Segundo ele, esses recursos permitem que o Legislativo contribua diretamente para o fortalecimento das instituições que atendem a população em diferentes áreas, como saúde e assistência social.

“Com trabalho e compromisso, fomos responsáveis pela conquista de mais de R$ 3 milhões e 600 mil em recursos, investimentos que contribuem diretamente para melhorar a qualidade de vida da população guaçuiense”, afirmou.

O vereador também agradeceu nominalmente o apoio do senador Fabiano Contarato (PT), do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), e do deputado estadual Vandinho Leite (sem partido), destacando a parceria institucional em favor de Guaçuí. Ele ainda reconheceu a atuação do prefeito Wagner Rodrigues (Progressistas) e do vice-prefeito Dr. Paulo Cesar Antunes na condução da administração municipal.

“Quero deixar claro que vamos continuar trabalhando em benefício da população. Que 2026 seja um ano de muitas realizações e que possamos estar novamente prestando contas de um mandato com resultados positivos para Guaçuí”, concluiu.