Homem é internado em estado grave após agressão em Itaoca Pedra

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de agressão em Itaóca Pedra, nesta quarta-feira (7). A equipe se deslocou até a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

No hospital, os militares fizeram contato com o médico, que informou a entrada de um homem socorrido pelo Samu. A vítima sofreu lesões graves na cabeça, no tórax e no flanco esquerdo, segundo a equipe médica.

Conforme o médico, o homem chegou inconsciente à unidade e permaneceu internado na sala de choque. A equipe médica mantém o paciente sob cuidados intensivos após a agressão.

Até o momento, a polícia não identificou os autores da agressão em Itaóca Pedra. As autoridades seguem com os levantamentos para esclarecer as circunstâncias do caso.