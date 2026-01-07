Segurança

Homem é internado em estado grave após agressão em Itaoca Pedra

Vítima deu entrada inconsciente na Santa Casa de Cachoeiro após socorro do Samu.

fachada da Santa Casa com propaganda do Maio Amarelo
Foto: Divulgação

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de agressão em Itaóca Pedra, nesta quarta-feira (7). A equipe se deslocou até a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

No hospital, os militares fizeram contato com o médico, que informou a entrada de um homem socorrido pelo Samu. A vítima sofreu lesões graves na cabeça, no tórax e no flanco esquerdo, segundo a equipe médica.

Conforme o médico,  o homem chegou inconsciente à unidade e permaneceu internado na sala de choque. A equipe médica mantém o paciente sob cuidados intensivos após a agressão.

Até o momento, a polícia não identificou os autores da agressão em Itaóca Pedra. As autoridades seguem com os levantamentos para esclarecer as circunstâncias do caso.

