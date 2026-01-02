Homem é morto a facadas pela companheira em Piúma

Um caso de violência doméstica em Piúma terminou com um homem morto a facadas pela companheira nesta quinta-feira (1). O crime ocorreu na residência do casal, localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. A casa fica no bairro Piuminas, conhecido como Areias.

A Polícia Militar identificou a vítima como o açougueiro Edivaldo Pereira da Silva, de 46 anos. Segundo a corporação, a companheira se apresentou no local e relatou o ocorrido.

De acordo com o depoimento, a mulher afirmou que passou o dia sendo insultada e agredida por Edivaldo. Em determinado momento, ele desferiu tapas no rosto da companheira. Diante da agressão, ela usou uma faca para se defender.

Ainda conforme o Boletim de Ocorrência, o casal vivia junto há cerca de dois anos. Nos últimos meses, porém, os desentendimentos se tornaram frequentes. Segundo a mulher, os conflitos incluíam episódios recorrentes de agressão.

Após o crime, equipes levaram a mulher para uma unidade de saúde. Em seguida, a polícia a conduziu para a Delegacia de Anchieta. O corpo da vítima passou por perícia e foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.