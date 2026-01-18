Homem é morto a tiros em bar no Centro de Ibatiba

Um homem foi morto a tiros em um bar no Centro de Ibatiba, na noite deste sábado (17). Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, de 48 anos, já sem vida.

O corpo apresentava várias marcas de disparos de arma de fogo. Segundo testemunhas, o homem consumia bebida alcoólica na área externa do estabelecimento. Nesse momento, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e se aproximaram da vítima.

Em seguida, o passageiro desceu da motocicleta e atirou diversas vezes contra a vítima. Logo depois, os suspeitos fugiram do local em alta velocidade.

Diante do crime, a Polícia Militar isolou a área para preservar vestígios. Além disso, os militares acionaram a perícia técnica para os procedimentos necessários.

Após a perícia, a equipe encaminhou o corpo ao serviço médico legal. Enquanto isso, a Polícia Civil investiga a motivação e a autoria do homicídio.