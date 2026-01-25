Homem é preso após agredir companheira e ameaçar sogra no Sul do ES

Um homem foi preso pela Polícia Militar em Bom Jesus do Norte, no último sábado (24), acusado de agredir a esposa e ameaçar a sogra.

Segundo a PM, o suspeito chegou em casa embriagado e iniciou uma discussão com a companheira. Em seguida, ele a agrediu com um tapa no rosto.

Além disso, durante o ataque, o homem danificou o celular da vítima. A situação ocorreu na presença da filha do casal, de cinco anos.

Diante do desespero, a criança conseguiu acionar a avó materna. Logo depois, a sogra foi até a residência para verificar a situação.

No local, o suspeito passou a ofender a mulher verbalmente. Em seguida, ele arremessou uma panela em sua direção, sem atingi-la.

Inicialmente, o homem se recusou a deixar a residência. No entanto, depois, ele se apresentou espontaneamente aos policiais em outro ponto do bairro.

A vítima confirmou as agressões e apresentava lesões visíveis no rosto. Os militares registraram os ferimentos por meio de imagens.

Por fim, a equipe conduziu o suspeito e as vítimas à Delegacia de Polícia Civil de Alegre. O caso segue sob investigação para adoção das medidas legais cabíveis.