Homem é preso com de arma de fogo em Divino de São Lourenço

A Polícia Militar deteve um homem de 65 anos por posse irregular de arma de fogo em Divino de São Lourenço. A equipe registrou a ocorrência na tarde desta terça-feira (27), por volta das 16h, na Rua São Geraldo, região central do município.

Durante patrulhamento, os policiais atenderam um homem de 46 anos, que denunciou ameaça com arma de fogo. Ele informou que o desentendimento começou por causa de crianças e que o suspeito apontou a arma para ele e para os menores.

Logo depois, a equipe foi até o endereço indicado e abordou o morador. O homem afirmou que reagiu após sofrer um chute e um soco durante a discussão. Em seguida, os militares realizaram buscas no imóvel.

Durante a ação, os policiais localizaram um revólver calibre .38 municiado. Além disso, a equipe apreendeu munições dos calibres .38 e .22 e uma espingarda de pressão.

Diante da situação, a Polícia Militar apreendeu todo o material e conduziu o suspeito à 6ª Delegacia Regional de Alegre. A autoridade policial adotou as medidas legais previstas para casos de posse irregular de arma de fogo em Divino de São Lourenço.