Homem é preso por tráfico de drogas no Sul do Espírito Santo

Ação do 3º BPM ocorreu durante patrulhamento tático no bairro Santa Clara e resultou na apreensão de drogas e dinheiro.

tráfico de drogas em Jerônimo Monteiro
Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um homem foi preso na última terça-feira (13), suspeito de tráfico de drogas, em Jerônimo Monteiro. A Polícia Militar divulgou a informação nesta quinta-feira (15).

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento tático no bairro Santa Clara quando identificou o suspeito em atitude considerada suspeita.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir. Durante a fuga, ele pulou uma cerca e correu por uma avenida do bairro.

Enquanto tentava escapar, o suspeito dispensou uma sacola plástica em uma área de matagal. Além disso, conforme relataram os policiais, ele também arremessou uma porção de maconha.

Após buscas, os militares localizaram o homem e realizaram a abordagem. Com ele, a equipe encontrou R$ 149 em dinheiro e um aparelho celular.

Em seguida, os policiais recuperaram a sacola descartada. No interior do material, havia oito tiras de maconha e um rolo de filme plástico, comumente usado para embalar entorpecentes. Ao todo, a droga apreendida pesou cerca de 65,94 gramas.

Ainda de acordo com os militares, o suspeito confessou que pretendia comercializar a droga. Ele também afirmou que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de entorpecentes.

Diante dos fatos, a equipe encaminhou o homem à delegacia, junto com todo o material apreendido. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

