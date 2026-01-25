Homem é preso por violência doméstica no bairro Zumbi, em Cachoeiro

Um homem foi preso por violência doméstica na última sexta-feira (24), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que sofreu agressão dentro da residência. Além disso, ela afirmou que o suspeito a ameaçou com uma faca. Um adolescente que estava no local também foi alvo das ameaças.

O homem permaneceu na residência até a chegada da polícia. Durante a abordagem, os policiais constataram que ele estava embriagado e, por isso, não conseguiu apresentar sua versão dos fatos. A equipe também identificou ferimentos e escoriações no suspeito.

Em seguida, os policiais levaram o homem a uma unidade de saúde, onde ele recebeu atendimento médico. Logo depois, a equipe o encaminhou à delegacia. Dessa forma, a vítima também preciou prestar depoimento.

Durante a ocorrência, os militares apreenderam a faca utilizada nas ameaças.