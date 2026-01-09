Homem morre afogado após pular de pedra em Guarapari

Um homem de 33 anos morreu afogado na Praia de Setiba, na manhã desta sexta-feira (9), em Guarapari. Segundo o Corpo de Bombeiros, um popular acionou o resgate após informar que um homem havia pulado de uma pedra e não conseguiu retornar à superfície. Em seguida, a vítima submergiu.

Quando as equipes chegaram ao local, populares já haviam retirado o homem da água. Logo depois, os socorristas iniciaram os primeiros atendimentos de emergência. Além disso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestou suporte à ocorrência.

Posteriormente, os profissionais encaminharam o homem a uma unidade de saúde de Guarapari para avaliação médica, mas ele não resistiu. Por fim, o Corpo de Bombeiros reforça orientações de segurança em áreas de pedras e costões. Contudo, o afogamento em Setiba mobilizou rapidamente as equipes de resgate.