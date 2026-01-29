Segurança

Homem morre após se engasgar em Cachoeiro de Itapemirim

Equipe do Samu confirmou o óbito e Serviço Médico Legal realizou a remoção do corpo.

Um homem morreu após se engasgar na tarde desta quinta-feira (29), em Cachoeiro de Itapemirim. O corpo foi encontrado na calçada da rua Armando Reis Ataíde, no bairro Monte Belo.

Após o acionamento, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e confirmou o óbito. Em seguida, os profissionais seguiram os protocolos de atendimento previstos.

A polícia identificou a vítima, inicialmente, como Tião. Segundo moradores da região, o homem morreu após se engasgar, antes da chegada do socorro.

Diante da ocorrência, uma equipe do Serviço Médico Legal realizou a perícia no local. Em seguida, os profissionais removeram o corpo e o encaminharam ao instituto responsável. Os órgãos competentes ainda analisam as circunstâncias da morte.

