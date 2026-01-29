PF desmonta esquema de venda de anabolizantes em Marataízes

A PF prendeu um homem por comércio ilegal de anabolizantes em Marataízes durante operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (29). A ação ocorreu no município do litoral sul capixaba.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A investigação conduzida pela Polícia Federal identificou o envio de substâncias anabolizantes a partir de Niterói, com destino a Marataízes.

Leia também: Marataízes completa 200 dias sem homicídios e reduz violência em 2025

Diante das informações, os policiais federais se deslocaram até a residência do destinatário. Em seguida, a equipe realizou ação controlada até a entrega da encomenda.

No momento do recebimento da mercadoria, os agentes prenderam o suspeito em flagrante. Logo após, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão no local.

Durante a operação, os policiais apreenderam cerca de 37 frascos de substâncias anabolizantes. Além disso, um telefone celular do investigado também foi recolhido.

O material apreendido seguirá para a perícia técnica federal. Dessa forma, os investigadores buscam aprofundar a apuração e identificar possíveis outros envolvidos no esquema.

A investigada poderá responder pelos crimes previstos no artigo 273, parágrafos 1º e 1º-B, do Código Penal. Além disso, outros delitos poderão ser incluídos conforme o avanço das investigações.