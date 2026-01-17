Homem é preso com três armas de fogo no bairro Aquidaban em Cachoeiro

Um homem foi preso com três armas de fogo no bairro Aquidaban durante patrulhamento da Polícia Militar. A ação ocorreu na Avenida Samuel Levy, na quinta-feira (16), em Cachoeiro de Itapemirim.

Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um homem dentro de um veículo Corsa branco. Na sequência, a equipe percebeu que ele segurava um objeto semelhante a uma arma.

Diante da situação, os militares abordaram o suspeito imediatamente. No veículo, os policiais encontraram duas armas de fogo e deram início às diligências.

Em seguida, a equipe foi até a residência do homem. No local, os policiais apreenderam mais uma arma de fogo e diversas munições de calibres variados.

Ao todo, os militares recolheram três revólveres e mais de 50 munições. Depois disso, os policiais conduziram o homem à 7ª Delegacia Regional e encaminharam todo o material à autoridade policial.