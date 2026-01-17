Polícia prende homem por estupro de vulnerável em Marataízes

A Polícia Civil cumpriu prisão por estupro de vulnerável em Marataízes na tarde desta sexta-feira (16). A ação ocorreu na localidade de Lagoa do Siri. A equipe contou com apoio do Canil da Guarda Civil Municipal.

A Justiça decretou a prisão temporária após representação da autoridade policial. O Ministério Público emitiu parecer favorável à medida. A investigação apura crimes de estupro de vulnerável.

O investigado possui antecedentes criminais graves. Entre eles, já foi condenado por homicídio e corrupção ativa. Por isso, segundo a decisão judicial, esse histórico amplia o risco às investigações.

Além disso, a Justiça considerou a prisão essencial para proteger as vítimas. Dessa forma, a medida também busca garantir a coleta de depoimentos sem qualquer tipo de coação. Ainda segundo o Judiciário, há risco concreto de intimidação de testemunhas.

Por fim, a prisão temporária tem prazo inicial de 30 dias. A decisão segue o artigo 1º da Lei nº 7.960/89. Também se baseia no artigo 2º da Lei nº 8.072/90.

O processo de estupro de vulnerável em Marataízes tramita em segredo de justiça. A medida visa proteger vítimas menores de idade. Enquanto isso, a Polícia Civil continua as diligências e realiza perícias para esclarecer os fatos.