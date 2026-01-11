Hospital de Linhares inicia mutirão de cirurgias oftalmológicas

O Hospital Geral de Linhares realiza, entre os dias 16 e 19 de janeiro, o primeiro mutirão de cirurgias oftalmológicas de 2026. A ação ocorre após o hospital atender mais de 6 mil pacientes ao longo de 2025, com consultas e procedimentos especializados.

O mutirão contempla pacientes já cadastrados na fila da Regulação Municipal. Nesse sentido, todos passaram por avaliação prévia nas unidades de saúde, que indicaram a necessidade cirúrgica. Além dos moradores de Linhares, o hospital também recebe pacientes de municípios vizinhos.

As equipes médicas e de enfermagem especializadas realizam as cirurgias por meio da parceria entre a Prefeitura de Linhares e o Governo do Estado, com apoio da Secretaria de Estado da Saúde. O foco da ação é ampliar o acesso às cirurgias oftalmológicas.

Antes da realização dos mutirões em Linhares, os pacientes precisavam se deslocar até Baixo Guandu para realizar os procedimentos. Com a oferta local, o hospital facilita o atendimento e reduz o deslocamento dos usuários do sistema de saúde.