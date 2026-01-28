Ibitirama recebe obras, novos convênios e investimentos do Governo do Estado

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve em Ibitirama, nesta segunda-feira (26), para inaugurar obras e autorizar novos investimentos em áreas estratégicas do município.

Durante a agenda, o chefe do Executivo estadual entregou a ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Lemos Faleiro, no bairro Santa Bárbara, e inaugurou o novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social José da Silva Nunes.

Governador do Estado, Renato Casagrande afirmou que as entregas fortalecem a infraestrutura regional e ampliam a qualidade de vida da população. Segundo ele, os investimentos contemplam educação, mobilidade, urbanização e proteção de áreas de risco.

A ampliação do Cemei Maria Lemos Faleiro solucionou uma demanda histórica da Educação Infantil. A unidade ganhou um segundo pavimento, com estrutura adequada para atender crianças do Pré I e Pré II.

Com a obra, a escola recebeu cerca de 712 metros quadrados adicionais, dez novas salas de aula e dois banheiros. Assim, o número de vagas aumentou para 400 alunos, com a criação de 250 novas oportunidades.

A Prefeitura de Ibitirama executou a obra com recursos do Fundo Cidades, gerido pela Secretaria do Governo. O investimento ultrapassou R$ 2,5 milhões.

Secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo destacou que as intervenções garantem ambientes seguros e planejados. Ele ressaltou que a iniciativa fortalece o vínculo entre escola, estudantes e comunidade.

Além disso, o governador autorizou o repasse de recursos para a reforma completa da quadra esportiva da Escola Municipal Eliza Pacheco Alves. O investimento estimado chega a R$ 3 milhões.

Mais investimentos

Na área de proteção de encostas, o Governo do Estado autorizou o início das obras do muro de contenção na Rua Anísio Ferreira da Silva, no Centro. Portanto, a Defesa Civil classificou o local como área de risco geológico muito alto.

Secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso explicou que a intervenção vai reduzir riscos e garantir mais segurança às famílias. Segundo ela, o Estado investe R$ 12,3 milhões em Ibitirama por meio do Fundo Cidades.

Durante a visita, o governador também firmou convênios com a Secretaria de Esportes e Lazer para a reforma de quadras poliesportivas em Pratinha do Jorcelino e São Francisco. Assim, o investimento soma R$ 600 mil.

Secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes afirmou que as ações incentivam o esporte e fortalecem o convívio comunitário. Ele destacou o impacto positivo das obras para crianças e jovens.

Por fim, o governador assinou a Ordem de Serviço para a pavimentação em blocos intertravados da Rodovia ES-185, em Pratinha do Jorcelino. A obra beneficia diretamente Ibitirama e Guaçuí.

Diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas ressaltou que a pavimentação melhora a mobilidade e atende à crescente demanda da região. Contudo, o investimento é de aproximadamente R$ 6 milhões.