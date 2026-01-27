“Harmonia entre os Poderes é parte da receita de sucesso do ES”, diz Júnior Abreu

À frente da Secretaria da Casa Civil, Júnior Abreu cuida da articulação política e do diálogo institucional do Governo do Estado com os Poderes constituídos, o Ministério Público do ES e os diversos segmentos da sociedade civil organizada. E se o Espírito Santo vive um momento de desenvolvimento com destaque nacional, isso se deve também à “harmonia entre os Poderes”, segundo o secretário.

“O equilíbrio entre Executivo, Legislativo e Judiciário, ano após ano, contribui para que o Espírito Santo se consolide como a bola da vez no Brasil. Um cenário de estabilidade institucional atrai olhos e investimentos. É a previsibilidade, tão desejada por investidores, por exemplo”, destaca Júnior Abreu.

O secretário-chefe da Casa Civil faz um paralelo com o cenário nacional para destacar o diferencial do Espírito Santo.

“Quando olhamos para o plano nacional, percebemos que a agressão virou quase uma regra do dia a dia, e as disputam inócuas deixam o Brasil de joelhos diante dos enormes desafios que temos. Aqui no nosso Estado, em que pese as divergências naturais da democracia, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do ES, mais uma vez, deram um exemplo de civilidade em 2025. O Espírito Santo tem sido luz para iluminar os caminhos do nosso País”, ressalta.

Diálogo institucional

Júnior Abreu lembra um trecho do discurso do governador Renato Casagrande na cerimônia de posse que oficializou o conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti como o novo presidente do Tribunal de Contas do ES (TCES), em dezembro do ano passado. O chefe do Executivo estadual disse na ocasião: “Nunca nos faltou harmonia e diálogo. Do mesmo jeito que há independência entre os Poderes, nós também temos harmonia”.

O chefe da Casa Civil também destaca o “diálogo institucional” entre Governo do Estado e Assembleia Legislativa para aprovação do Projeto de Lei (PL) do Orçamento para 2026. “Temos uma relação extremamente respeitosa com a Assembleia Legislativa, uma instituição de 190 anos. Foi esse respeito mútuo que possibilitou a aprovação do Orçamento deste ano, o maior da nossa história, com receita estimada em R$ 32 bilhões. Foi com respeito e diálogo que chegamos a um consenso”, explica o secretário.

Júnior Abreu ressalta, ainda, que o estreitamento de relações com instituições e parceiros foi um fator determinado para o sucesso da Ação pela Cidadania – Estado Presente, projeto que foi reformulado e ampliado em 2025.

“É dever das instituições públicas ir ao encontro do cidadão – e uma iniciativa que muito nos orgulhou nesse sentido foi a reformulação e ampliação da Ação pela Cidadania – Estado Presente, que disponibiliza não apenas serviços gratuitos, mas também lazer e cultura, além de fortalecer o sentimento de pertencimento da população”, afirma o secretário.

A mega-ação, capitaneada pelo Governo do Estado, teve, entre outros parceiros, Ministério Público do ES, Defensoria Pública do ES, OAB-ES e o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do ES (Sinoreg-ES).