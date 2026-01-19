IEL-ES abre 25 vagas de emprego e estágio no Espírito Santo

O Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo (IEL-ES) abriu 25 vagas de emprego e estágio na Grande Vitória e em outros municípios capixabas. Nesse sentido, as oportunidades atendem estudantes e profissionais de diferentes áreas, com chances tanto para contratação com carteira assinada quanto para estágios de nível técnico, tecnólogo e superior.

Do total de vagas, o IEL-ES oferece 15 oportunidades de estágio para o ensino superior, três para nível técnico ou tecnólogo e sete vagas profissionais no regime CLT. Assim, a iniciativa amplia o acesso ao mercado de trabalho e fortalece a conexão entre formação acadêmica e prática profissional.

As bolsas de estágio variam de R$ 880 a R$ 1.320. Já os cargos com carteira assinada apresentam salários entre R$ 1.600 e R$ 5.000. Além disso, as empresas contratantes disponibilizam benefícios como plano de saúde, auxílio-alimentação e auxílio-transporte, conforme a função.

As vagas estão distribuídas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Viana, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina.

As áreas contempladas incluem Pedagogia, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Biblioteconomia, Psicologia, Jornalismo, Design, Marketing, Comunicação Social e Publicidade, entre outras.

Também há oportunidades em cursos técnicos e engenharias, como Elétrica, Produção, Controle e Automação, Minas, Mecânica, Eletrônica e Eletrotécnica.

Entre as vagas com contratação CLT, o instituto disponibiliza postos para Analista de Recursos Humanos Sênior, Fiscal de Prevenção de Perdas, Assistente de Comunicação e Técnico Externo de Máquinas. As funções abrangem setores administrativos, técnicos e de comunicação, ampliando o leque de possibilidades para diferentes perfis profissionais.

Os interessados devem acessar o site carreiras.iel.org.br/ES para consultar os requisitos e se candidatar às vagas disponíveis.