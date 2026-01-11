IEL oferece oportunidades de estágio com bolsas de até R$ 1.800

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) abriu 19 vagas de estágio no Espírito Santo. Assim, as oportunidades atendem estudantes do ensino médio, técnico e superior, com bolsas que chegam a R$ 1.800.

Do total de vagas, 16 destinam-se a estudantes de nível superior. Outras duas contemplam alunos de cursos técnicos ou tecnólogos. Além disso, uma vaga atende estudantes do ensino médio.

Entre os cursos de graduação com maior número de oportunidades estão Pedagogia, Administração, Engenharia de Produção, Economia e Ciências Contábeis. Também há vagas para áreas como Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Nutrição, Marketing, Design, Jornalismo e diferentes engenharias.

Para o ensino médio, o IEL disponibiliza uma vaga específica na empresa Monte Líbano, destinada ao público feminino. As oportunidades reforçam a inserção de jovens no mercado de trabalho desde a formação básica.

As vagas estão distribuídas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Viana, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina. As bolsas variam entre R$ 759 e R$ 1.800. Conforme a vaga, o estudante também pode receber benefícios como auxílio-alimentação ou vale-transporte.

Desse modo, os interessados devem realizar o cadastro e conferir todas as informações diretamente no site oficial do IEL, no endereço carreiras.iel.org.br/ES.