Jornada Empreendedora oferece capacitação gratuita em janeiro em Cachoeiro

Durante o mês de janeiro, o Núcleo Incubador do Ifes – Campus Cachoeiro de Itapemirim e o Distrito 28/Hub de Inovação promovem a Jornada de Capacitação Empreendedora, com palestras e mentorias online e gratuitas.

A iniciativa atende empreendedores, estudantes e pessoas que desejam estruturar ideias, qualificar projetos e iniciar negócios com mais planejamento.

Assim, ao longo da programação, especialistas com atuação direta no ecossistema de inovação conduzem os encontros. Isso porque, os conteúdos abordam temas estratégicos, como planejamento, modelagem de negócios, ferramentas práticas para empreendedores e os primeiros passos para a criação de startups, fortalecendo o ambiente empreendedor no município.

Importância da capacitação

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rogério Ribeiro, destaca o papel da formação para quem deseja empreender de forma estruturada. Entretanto, segundo ele, a capacitação amplia a visão estratégica e prepara os participantes para enfrentar os desafios do mercado.

Portanto, para Rogério Ribeiro, investir em conhecimento é fundamental para garantir crescimento sustentável, estimular novos negócios e impulsionar o desenvolvimento econômico local.

Inscrições abertas

Dessa forma, os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível online. Contudo, o cadastro garante o recebimento de comunicados, lembretes e informações sobre as mentorias e palestras.

🔗 https://forms.gle/RuXVwdofimcP62gT8

Programação das mentorias

📅 Sempre às 18h30

💻 Formato online – Google Meet

08/01 – Introdução ao Planejamento Estratégico

15/01 – Business Model Canvas

22/01 – Estratégias e ferramentas para o empreendedor

29/01 – Primeiros passos essenciais de uma startup

08/01/2026

Mentoria: Planejamento Estratégico

Palestrante: Rafael Frossard

🔗 https://meet.google.com/yyx-ncju-iiw

15/01/2026

Mentoria: Business Model Canvas

Palestrante: Rafael Frossard

🔗 https://meet.google.com/fcj-qesk-cmn

22/01/2026

Mentoria: Estratégias e ferramentas para o empreendedor

Palestrante: Rafael Frossard

🔗 https://meet.google.com/knn-jttr-fwt

29/01/2026

Mentoria: Primeiros passos de uma startup

Palestrante: Alexandre Rodrigues (Brooder)

🔗 https://meet.google.com/bam-koxo-oxb