Jornada Empreendedora oferece capacitação gratuita em janeiro em Cachoeiro
Programação online reúne palestras e mentorias voltadas a empreendedores, estudantes e interessados em tirar projetos do papel
Durante o mês de janeiro, o Núcleo Incubador do Ifes – Campus Cachoeiro de Itapemirim e o Distrito 28/Hub de Inovação promovem a Jornada de Capacitação Empreendedora, com palestras e mentorias online e gratuitas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa atende empreendedores, estudantes e pessoas que desejam estruturar ideias, qualificar projetos e iniciar negócios com mais planejamento.
Leia também: Drogaria Indiana abre vaga para subgerente farmacêutico em Cachoeiro
Assim, ao longo da programação, especialistas com atuação direta no ecossistema de inovação conduzem os encontros. Isso porque, os conteúdos abordam temas estratégicos, como planejamento, modelagem de negócios, ferramentas práticas para empreendedores e os primeiros passos para a criação de startups, fortalecendo o ambiente empreendedor no município.
Importância da capacitação
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rogério Ribeiro, destaca o papel da formação para quem deseja empreender de forma estruturada. Entretanto, segundo ele, a capacitação amplia a visão estratégica e prepara os participantes para enfrentar os desafios do mercado.
Portanto, para Rogério Ribeiro, investir em conhecimento é fundamental para garantir crescimento sustentável, estimular novos negócios e impulsionar o desenvolvimento econômico local.
Inscrições abertas
Dessa forma, os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível online. Contudo, o cadastro garante o recebimento de comunicados, lembretes e informações sobre as mentorias e palestras.
🔗 https://forms.gle/RuXVwdofimcP62gT8
Programação das mentorias
📅 Sempre às 18h30
💻 Formato online – Google Meet
08/01 – Introdução ao Planejamento Estratégico
15/01 – Business Model Canvas
22/01 – Estratégias e ferramentas para o empreendedor
29/01 – Primeiros passos essenciais de uma startup
Palestrantes e links
08/01/2026
Mentoria: Planejamento Estratégico
Palestrante: Rafael Frossard
🔗 https://meet.google.com/yyx-ncju-iiw
15/01/2026
Mentoria: Business Model Canvas
Palestrante: Rafael Frossard
🔗 https://meet.google.com/fcj-qesk-cmn
22/01/2026
Mentoria: Estratégias e ferramentas para o empreendedor
Palestrante: Rafael Frossard
🔗 https://meet.google.com/knn-jttr-fwt
29/01/2026
Mentoria: Primeiros passos de uma startup
Palestrante: Alexandre Rodrigues (Brooder)
🔗 https://meet.google.com/bam-koxo-oxb