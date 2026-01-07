Ifes Cachoeiro promove capacitações on-line para empreendedores

O Ifes Cachoeiro inicia, a partir desta quinta (8), uma série de capacitações e mentorias gratuitas voltadas ao desenvolvimento de negócios. Contudo, a programação ocorre de forma on-line, por meio do Google Meet, e aposta em conteúdos objetivos e aplicáveis ao dia a dia do empreendedor.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim, a iniciativa busca ampliar o acesso à qualificação profissional e fortalecer o ecossistema de inovação na região.

Leia também: Vitória abre vagas para curso gratuito de Eletricista Industrial

Temáticas

Os encontros abordam temas essenciais para quem deseja estruturar ou expandir um negócio. Entre os assuntos estão planejamento estratégico, modelo de negócios, ferramentas para empreender e os primeiros passos de uma startup. Dessa forma, a jornada atende tanto quem está começando quanto quem já atua no mercado e busca aprimorar processos e decisões.

Professores

O professor Rafael Altoé Frossard conduz três das capacitações do ciclo. Doutorando em Administração pela Ufes e mestre pela UFJF, ele atua como professor universitário no Instituto Federal do Espírito Santo e na Multivix.

Além disso, participou de programas internacionais e acumula experiência na formação de gestores e empreendedores. Portanto, sua atuação agrega base técnica e prática às atividades.

O contador, investidor e especialista em startups Alexandre Rodrigues também integra a programação. Cofundador de uma incubadora de empresas, ele orienta empreendedores na estruturação de modelos de negócio, finanças e estratégias desde o início.

Assim, sua abordagem foca a realidade de quem está dando os primeiros passos no empreendedorismo.

Cronograma

A agenda inclui quatro encontros ao longo de janeiro, sempre às 18h30. No dia 8, o público acompanha a palestra “Introdução ao Planejamento Estratégico”. Em seguida, no dia 15, o tema será “Business Model Canvas”. Já no dia 22, o foco recai sobre “Estratégias e ferramentas mais comuns para o empreendedor”. Por fim, no dia 29, a programação se encerra com “Os primeiros passos essenciais de uma startup”.

Como participar

Para participar, os interessados devem realizar inscrição por meio de formulário eletrônico. Após o cadastro, os participantes recebem os links de acesso e lembretes das reuniões.

As palestras são totalmente gratuitas, o que amplia o alcance da capacitação e democratiza o acesso ao conhecimento empreendedor.

Com essa iniciativa, o Núcleo Incubador do Ifes Cachoeiro reforça seu papel na formação de novos negócios, ao mesmo tempo em que estimula a inovação, a qualificação técnica e o fortalecimento do ambiente empreendedor local.