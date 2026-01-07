Vitória abre vagas para curso gratuito de Eletricista Industrial

A Prefeitura de Vitória mantém abertas as inscrições para o curso de Eletricista Industrial, ofertado por meio do QualificaVix Comunidades.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nesse sentido, a capacitação representa uma nova oportunidade de qualificação profissional para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Assim, as pré-inscrições seguem até a próxima semana e devem ser feitas exclusivamente pelo portal VixCursos.

Leia também: Sine Vitória abre 145 vagas de emprego para área de saneamento

Ao todo, o programa disponibiliza 22 vagas. Assim, para participar, o candidato precisa ter 18 anos ou mais e escolaridade mínima equivalente ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Além disso, o curso possui carga horária de 328 horas, com aulas previstas entre os dias 12 de janeiro e 19 de março de 2026, em período integral. Dessa forma, a formação prepara o aluno para atuar em um setor que apresenta demanda por mão de obra especializada.

Projeto QualifcaVix

O Projeto QualificaVix Indústria integra as ações da Prefeitura de Vitória, por meio da Gerência de Qualificação do Trabalhador (GQT), da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid).

O programa fortalece a formação profissional, amplia as oportunidades de emprego e contribui, consequentemente, para o desenvolvimento econômico do município.

SERVIÇO