'Ilhados com a Sogra' terá temporada com famosos

Ilhados Com A Sogra, produção original da Netflix foi renovada para uma nova temporada. No entanto, a 4ª temporada do reality show ganha um detalhe a mais. Agora, o programa contará com famosos na disputa pelo prêmio.

A plataforma confirmou, em comunicado enviado ao Estadão, que Fernanda Souza segue em seu posto de apresentadora. As gravações da nova temporada do programa acontecerão ainda no primeiro semestre de 2026.

A temporada original de Ilhados Com A Sogra foi lançada em 2023, já as outras duas estão disponíveis desde 2025. A segunda etapa do reality foi ao ar no início do ano, enquanto a segunda, ao final do período.

Sobre o que é Ilhados Com A Sogra

A série da Netflix traz uma disputa pelo prêmio de R$ 500 mil. O programa reúne seis casais em uma ilha, onde os genros e noras trabalham ao lado de suas sogras a fim de vencer o reality.