Imagens mostram acidente que matou ciclista em Anchieta na manhã desta segunda-feira (26), no Centro do município. O vídeo registra a colisão entre uma carreta e a bicicleta conduzida por Carlos Alberto Freires Vasconcellos, de 63 anos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As gravações revelam que o ciclista trafegava pela via quando perdeu o equilíbrio ao passar próximo ao veículo de grande porte. Em seguida, conforme mostram as imagens, ele caiu sob a carreta que seguia pela pista.

Logo depois, o vídeo registra o momento em que a roda traseira do veículo atinge o ciclista. O impacto provocou ferimentos gravíssimos, o que agravou rapidamente o estado de saúde da vítima.

Leia também: Acidente na BR 101 em Anchieta deixa dois feridos no trevo de Piúma

Populares que presenciaram a cena acionaram imediatamente as equipes de socorro. Na sequência, profissionais de resgate chegaram ao local e iniciaram os primeiros atendimentos.

Após o atendimento inicial, as equipes socorreram o ciclista e o encaminharam ao hospital do município. Contudo, apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos.

Durante o atendimento da ocorrência, as autoridades interditaram parcialmente o trânsito no Centro de Anchieta. Agora, as imagens devem auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente que resultou na morte do ciclista.