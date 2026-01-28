Incêndio atinge bar de Domingos Martins durante a madrugada

Um incêndio em um bar no Centro de Domingos Martins mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar na madrugada desta quarta-feira (28). O fogo começou por volta das 04h32 em um bar e lanchonete na Avenida Presidente Vargas, na Praça Arthur Gehardt.

Apesar do susto, o incêndio não deixou feridos. O estabelecimento estava fechado no momento em que as chamas começaram, o que evitou vítimas.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Ao chegar ao local, os militares iniciaram imediatamente o combate às chamas. A atuação rápida foi decisiva para impedir que o fogo atingisse imóveis vizinhos, já que a área possui grande concentração de construções.

Após controlar o incêndio, as equipes realizaram o rescaldo e a avaliação de riscos. Em seguida, os bombeiros deixaram o imóvel sob responsabilidade dos proprietários.

As causas do incêndio ainda serão apuradas. O Corpo de Bombeiros orienta comerciantes a manterem revisões periódicas em instalações elétricas e equipamentos, principalmente fora do horário de funcionamento.