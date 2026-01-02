Incêndio destrói lava jato em Cachoeiro de Itapemirim
Fogo atingiu um Lava Jato, no bairro Praça da Bandeira, na noite desta quinta-feira (1)
Um incêndio atingiu um lava jato em Cachoeiro de Itapemirim na noite desta quarta-feira, dia 1º. As chamas destruíram o estabelecimento. O local fica no bairro Praça da Bandeira, próximo à escola Inah Werneck.
Assim que a vizinhança percebeu o fogo, acionou o Corpo de Bombeiros. Em seguida, a equipe chegou rapidamente ao local.
Além disso, os militares combateram as chamas para evitar a propagação do incêndio. Com isso, a ação reduziu os danos à estrutura. Até o momento, as autoridades não informaram as causas do incêndio. Da mesma forma, não há registro de pessoas feridas.
Por enquanto, o caso segue em apuração. Assim que os trabalhos forem concluídos, novas informações devem ser divulgadas.