Influencer Kassiane Thayna sofre grave acidente de moto a caminho da lavoura

Um acidente de motocicleta deixou a influencer digital Kassiane Thayna gravemente ferida, neste domingo (11), zona rural de Patrocínio, em Minas Gerais.

Segundo a sua assessoria, o fato ocorreu quando ela estava indo verificar a lavoura. Ela bateu a cabeça e precisou ser levada às pressas para um hospital.

A influenciadora teve ferimentos na boca e em outras partes do corpo. Apesar da gravidade do acidente, ela está consciente e fora de risco de morte. Entretanto, ainda está sob efeito dos medicamentos e recebendo os cuidados necessários em casa.

“Graças a Deus não teve nenhuma lesão grave. Foi o susto da queda e a agora é descansar para poder se recuperar”, afirmou a assessoria da influenciadora.