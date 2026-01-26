Inmet aponta risco de chuvas intensas e ventos fortes nesta segunda

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial. O alerta começa às 9h24 desta segunda-feira (26) e segue válido até as 23h59 do mesmo dia. A recomendação é de atenção redobrada.

Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora. Além disso, o acumulado pode chegar a 50 milímetros ao longo do dia.

Também há previsão de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora. Contudo, o risco de danos é considerado baixo.

Mesmo assim, o aviso aponta possibilidade de alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores e descargas elétricas. Cortes de energia também podem ocorrer.

Diante do cenário, os órgãos de monitoramento reforçam orientações de segurança. Em caso de rajadas de vento, a população deve evitar se abrigar sob árvores.

O órgão também orienta para que a população evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período.

Por fim, em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.