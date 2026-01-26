Cidades

Inmet aponta risco de chuvas intensas e ventos fortes nesta segunda

Aviso do Inmet aponta risco potencial de alagamentos, ventos fortes e descargas elétricas

Foto: Amanda de Freitas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial. O alerta começa às 9h24 desta segunda-feira (26) e segue válido até as 23h59 do mesmo dia. A recomendação é de atenção redobrada.

Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora. Além disso, o acumulado pode chegar a 50 milímetros ao longo do dia.

Também há previsão de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora. Contudo, o risco de danos é considerado baixo.

Mesmo assim, o aviso aponta possibilidade de alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores e descargas elétricas. Cortes de energia também podem ocorrer.

Diante do cenário, os órgãos de monitoramento reforçam orientações de segurança. Em caso de rajadas de vento, a população deve evitar se abrigar sob árvores.

O órgão também orienta para que a população evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período.

Por fim, em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

