ZCAS mantém chuva persistente em todo o Espírito Santo nesta terça-feira

A atuação de um canal de umidade associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) mantém o tempo instável em todo o Espírito Santo nesta terça-feira (6). A previsão indica chuva ao longo do dia em todas as regiões, com volumes que podem ser localmente expressivos. Apesar da instabilidade, as temperaturas máximas apresentam leve elevação, enquanto os ventos perdem intensidade no litoral.

Na Grande Vitória, o céu permanece encoberto, com chuva persistente durante todo o dia e ventos fracos. Os termômetros variam entre 21 °C e 29 °C, mesma faixa prevista para a capital capixaba.

No Sul do estado, a nebulosidade predomina e a chuva ocorre de forma contínua. As temperaturas ficam entre 20 °C e 29 °C nas áreas menos elevadas, enquanto nas regiões mais altas os termômetros oscilam entre 18 °C e 25 °C.

A Região Serrana também registra muitas nuvens e chuva ao longo do dia. As máximas alcançam 27 °C nas áreas mais baixas e até 26 °C nas partes altas, com mínimas entre 17 °C e 19 °C.

No Norte e Noroeste capixaba, a instabilidade se mantém durante todo o período, com chuva frequente e céu fechado. As temperaturas máximas chegam a 31 °C, enquanto municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo registram máximas próximas de 28 °C.

Já no Nordeste do Espírito Santo, a terça-feira segue com muitas nuvens, chuva persistente e vento fraco, com temperaturas variando entre 21 °C e 30 °C. A recomendação é de atenção redobrada, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos e elevação de rios.