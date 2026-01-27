IPTU 2026 de Vila Velha já pode ser emitido pela internet

Os contribuintes de Vila Velha já podem acessar as guias de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo referentes ao exercício de 2026. Isso porque, a Prefeitura de Vila Velha liberou os documentos de forma digital, ampliando as opções de atendimento ao cidadão.

Nesse sentido, o município disponibiliza as guias no site oficial, nos totens de autoatendimento e também no atendimento presencial da Secretaria Municipal de Finanças. Assim, o setor funciona na sede administrativa, localizada na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Boletos físicos

Além do acesso on-line, a administração municipal iniciará a entrega dos boletos físicos diretamente nos imóveis a partir da segunda quinzena de fevereiro. A Prefeitura prevê concluir a distribuição antes do vencimento da primeira parcela e da cota única, marcados para o dia 10 de abril de 2026.

As guias podem ser acessadas diretamente pelo portal tributário do município, no endereço eletrônico disponibilizado para consulta e reemissão dos carnês. Dessa forma, o contribuinte consegue emitir os documentos com rapidez e segurança, sem a necessidade de deslocamento.

Formas de pagamento

O contribuinte pode efetuar o pagamento via PIX ou nos bancos conveniados: Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Santander e Itaú. A chave PIX já consta nas próprias guias, boletos e carnês emitidos.

Quem optar pela cota única até o dia 10 de abril de 2026 garante desconto de 8% sobre o valor do imposto. Já o parcelamento pode ocorrer em até seis vezes, sem concessão de desconto.

Datas de vencimento

A primeira parcela ou a cota única vence em 10 de abril de 2026. A segunda parcela vence em 11 de maio. A terceira vence em 10 de junho. A quarta parcela vence em 10 de julho. A quinta vence em 10 de agosto. Já a sexta e última parcela tem vencimento em 10 de setembro de 2026.

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, manter o IPTU e a Taxa de Coleta de Lixo em dia garante recursos para a execução de serviços públicos essenciais. Entre eles estão limpeza urbana, pavimentação, drenagem, obras de infraestrutura e investimentos em saúde, educação e melhorias nos bairros de Vila Velha.