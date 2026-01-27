IPTU 2026 de Vila Velha já pode ser emitido pela internet
A Prefeitura de Vila Velha liberou os documentos de forma digital, ampliando as opções de atendimento ao cidadão.
Os contribuintes de Vila Velha já podem acessar as guias de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo referentes ao exercício de 2026. Isso porque, a Prefeitura de Vila Velha liberou os documentos de forma digital, ampliando as opções de atendimento ao cidadão.
Nesse sentido, o município disponibiliza as guias no site oficial, nos totens de autoatendimento e também no atendimento presencial da Secretaria Municipal de Finanças. Assim, o setor funciona na sede administrativa, localizada na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Boletos físicos
Além do acesso on-line, a administração municipal iniciará a entrega dos boletos físicos diretamente nos imóveis a partir da segunda quinzena de fevereiro. A Prefeitura prevê concluir a distribuição antes do vencimento da primeira parcela e da cota única, marcados para o dia 10 de abril de 2026.
As guias podem ser acessadas diretamente pelo portal tributário do município, no endereço eletrônico disponibilizado para consulta e reemissão dos carnês. Dessa forma, o contribuinte consegue emitir os documentos com rapidez e segurança, sem a necessidade de deslocamento.
Formas de pagamento
O contribuinte pode efetuar o pagamento via PIX ou nos bancos conveniados: Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Santander e Itaú. A chave PIX já consta nas próprias guias, boletos e carnês emitidos.
Quem optar pela cota única até o dia 10 de abril de 2026 garante desconto de 8% sobre o valor do imposto. Já o parcelamento pode ocorrer em até seis vezes, sem concessão de desconto.
Datas de vencimento
A primeira parcela ou a cota única vence em 10 de abril de 2026. A segunda parcela vence em 11 de maio. A terceira vence em 10 de junho. A quarta parcela vence em 10 de julho. A quinta vence em 10 de agosto. Já a sexta e última parcela tem vencimento em 10 de setembro de 2026.
De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, manter o IPTU e a Taxa de Coleta de Lixo em dia garante recursos para a execução de serviços públicos essenciais. Entre eles estão limpeza urbana, pavimentação, drenagem, obras de infraestrutura e investimentos em saúde, educação e melhorias nos bairros de Vila Velha.