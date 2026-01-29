IPTU 2026 em Vitória já está disponível nos canais digitais

Os contribuintes de Vitória já acessam o IPTU 2026 e a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) de forma digital. Isso porque, a prefeitura disponibilizou os carnês no Portal do Cidadão e no aplicativo Vitória Online. Além disso, a entrega pelos Correios começa no próximo dia 9.

Quem opta pelo pagamento em cota única até o vencimento da primeira parcela, em 23 de março, garante desconto de 8%. No entanto, a prefeitura também oferece parcelamento. Assim, imóveis com IPTU de até R$ 100 podem dividir o valor em cinco parcelas. Contudo, acima desse limite, o contribuinte pode pagar em até dez vezes.

Além disso, caso necessário, o contribuinte pode emitir a segunda via presencialmente. O atendimento ocorre na Central de Atendimento ao Contribuinte, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, em Bento Ferreira. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial.