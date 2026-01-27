Itaoca realiza Feira de Adoção Pet na próxima sexta-feira (30)

A Prefeitura promove, no dia 30 de janeiro, a Feira de Adoção em Itaoca.O evento integra as atividades do Janeiro Branco. Assim, reforça a importância da saúde mental e do cuidado com a vida.

A feira acontece na Praça de Itaoca, das 8h30 às 12h. Durante o período, animais aguardam por um novo lar.

Além disso, a iniciativa incentiva a adoção responsável. O objetivo é garantir bem-estar aos animais e às famílias adotantes.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos. Também é obrigatório apresentar documento oficial com foto.

Segundo a organização, adotar um animal transforma rotinas. Além do afeto, a convivência fortalece o equilíbrio emocional.

Portanto, a prefeitura convida a população a participar. O evento busca espalhar amor, cuidado e novos começos.