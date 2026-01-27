Sem chuva: terça-feira terá céu aberto e calor no Espírito Santo

O Espírito Santo enfrenta mais um dia de tempo firme nesta terça-feira. Um sistema de alta pressão atua sobre o estado e inibe a formação de nuvens.

Como resultado, o sol predomina em todas as regiões. Além disso, as temperaturas seguem elevadas ao longo do dia.

De acordo com o Incaper, o vento sopra fraco a moderado no litoral. Contudo, não há previsão de chuva em nenhuma parte do território capixaba.

Confira a previsão para cada região

Na Grande Vitória, o céu permanece com poucas nuvens. Assim, o tempo segue aberto durante todo o dia.

A temperatura varia entre 21 °C e 31 °C. Em Vitória, os termômetros marcam mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

No Sul do estado, o cenário se repete. O sol aparece com poucas nuvens e não há registro de chuva.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 22 °C e 34 °C. Já nas áreas altas, os valores ficam entre 20 °C e 31 °C.

Na Região Serrana, o tempo também segue estável. Apesar das temperaturas mais amenas pela manhã, o calor ganha força à tarde.

Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 19 °C e a máxima chega a 31 °C. Nas áreas altas, varia entre 16 °C e 29 °C.

No Norte capixaba, o sol predomina durante todo o dia. Portanto, não há previsão de chuva.

A temperatura oscila entre 21 °C e 32 °C.

Na Região Noroeste, o tempo firme permanece. Ainda assim, o calor se intensifica nas áreas menos elevadas.

Os termômetros variam entre 21 °C e 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima é de 20 °C e a máxima chega a 30 °C.

Já no Nordeste do estado, o céu apresenta poucas nuvens. O vento sopra fraco a moderado, sobretudo no litoral.

A temperatura varia entre 23 °C e 30 °C.