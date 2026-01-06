Jesus Vida Verão chega à 35ª edição com grandes nomes da música gospel

A 35ª edição do Jesus Vida Verão movimenta Vila Velha entre esta quarta-feira (7) e sábado (10), na Arena de Verão de Itapuã, próxima à rua Jair de Andrade. O evento gratuito começa sempre às 19 horas e reúne grandes nomes da música gospel nacional.

A programação abre nesta quarta-feira (7) com Cassiane e a dupla André e Felipe. Em seguida, na quinta-feira (8), o público acompanha apresentações do Projeto Sola e de Eli Soares. Já na sexta-feira (9), sobem ao palco Disco Praise e Paulo César Baruck. O encerramento, no sábado (10), fica por conta de Julliany Souza e Jottapê.

Criado a partir da iniciativa de jovens da Primeira Igreja Batista da Praia da Costa, o Jesus Vida Verão ganhou força ao longo dos anos. Atualmente, o evento se consolida como uma das principais referências gospel do Espírito Santo e também do Brasil.

Com estrutura profissional, palco de grande porte e produção de alto nível, o JVV atrai um público diverso. Além disso, a transmissão ao vivo amplia o alcance e leva as apresentações para além das fronteiras do Estado.

O coordenador geral do Jesus Vida Verão, Evaldo Carlos, destaca o impacto social e espiritual do projeto. Dessa forma, segundo ele, o evento reúne histórias de transformação e alcança pessoas de diferentes regiões capixabas e de outras partes do país.

Jesus Vida Verão – 35ª edição