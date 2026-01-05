Programa de reciclagem Tampinhas do Bem gera ração animal em Vila Velha

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha apresentou o balanço de um ano do Programa Tampinhas do Bem. A iniciativa integra educação ambiental, coleta seletiva, reciclagem e bem-estar animal. Desse modo, em 2025, a ação arrecadou 2.356 quilos de tampinhas plásticas, o equivalente a 2,35 toneladas, cerca de 1,2 milhão de unidades.

Dessa forma, com a destinação correta do material, o programa transformou as tampinhas em recursos financeiros. Como resultado, a equipe adquiriu 390 quilos de ração animal. Assim, o Setor de Bem-Estar Animal ficou responsável pela distribuição aos protetores independentes e às organizações de proteção animal cadastradas no município.

A ação

O Banco de Ração e Utensílios para Animais coordena toda a operação. Ao longo do ano, mais de 200 ecopontos voluntários participaram da coleta. Além disso, 24 escolas públicas municipais integraram o programa com recolhimento semanal, o que ampliou o alcance educativo e inseriu a pauta ambiental no dia a dia dos estudantes.

O programa

Desenvolvido em parceria com o Sindicato da Indústria de Material Plástico do Espírito Santo, o programa opera com funções bem definidas. A Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria organiza campanhas, mobiliza a população e gerencia a arrecadação.

Além disso, em paralelo, o sindicato garante a destinação adequada das tampinhas para reciclagem. Os valores obtidos retornam ao município na forma de ração.