Jesus Vida Verão Vitória reúne grandes nomes da música gospel na segunda (26)

A programação contará com apresentações de Anderson Freire, do grupo Diante do Trono e do cantor Adhemar de Campos.

Foto: Divulgação

O projeto Jesus Vida Verão Vitória já tem data marcada para reunir fiéis e admiradores da música cristã na capital capixaba. O evento acontece na próxima segunda-feira (26), a partir das 19h, na Praia de Camburi, entre os quiosques 4 e 5.

Nesse sentido, a programação contará com apresentações de Anderson Freire, do grupo Diante do Trono e do cantor Adhemar de Campos.

A iniciativa integra a agenda de verão da Prefeitura de Vitória e tem entrada gratuita. A expectativa é de grande participação, reunindo pessoas de diferentes bairros e cidades da Grande Vitória.

