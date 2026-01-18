Programação de verão em Marataízes anima a Praia Central com trio elétrico

A programação de verão em Marataízes movimentou a Praia Central neste sábado, com trio elétrico e show da cantora Larah Mendes.

Desde o início da tarde, moradores e turistas ocuparam a orla para acompanhar as atrações musicais.

Além disso, famílias, crianças e grupos de amigos participaram do evento em clima de alegria e convivência saudável. Durante a apresentação, o público cantou, dançou e celebrou o verão em um ambiente acolhedor.

Enquanto isso, equipes municipais de segurança, saúde e serviços urbanos atuaram de forma integrada.

Assim, a Prefeitura garantiu tranquilidade, organização e bem-estar durante toda a programação.

O prefeito Toninho Bitencourt acompanhou a atividade e destacou o impacto positivo das ações no turismo local.

Segundo ele, a programação de verão em Marataízes fortalece a cultura, valoriza a cidade e impulsiona o comércio.

A agenda segue nas próximas semanas com atrações culturais, esportivas e musicais distribuídas pela orla e espaços públicos.